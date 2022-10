Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura delle trattative fra i partiti di destra sulle presidenze di Camera e Senato e sulla formazione del nuovo governo: mentre per i primi sembra che un accordo sia stato raggiunto sui nomi di La Russa di Fratelli d’Italia al Senato e Molinari della Lega alla Camera, sulla composizione del governo ci sono ancora problemi da risolvere. Il Manifesto e Avvenire aprono invece sui bombardamenti russi sulle città ucraine, che continuano a fare vittime civili, la Verità torna a un tema che le è caro occupandosi di vaccini per il COVID-19, e i giornali sportivi commentano i risultati delle squadre italiane in Champions League, con la vittoria del Napoli che è già qualificato per gli ottavi di finale e il pareggio dell’Inter.