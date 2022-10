Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura dei pesanti bombardamenti russi che hanno colpito ieri obiettivi civili nella capitale Kiev e in altre città dell’Ucraina, in reazione all’esplosione di sabato che ha danneggiato il ponte che unisce la Crimea alla Russia. La Verità invece critica la gestione economica degli aumenti del prezzo del gas, Libero si occupa della composizione del prossimo governo, il Giorno titola sull’ultima riunione del Consiglio dei ministri del governo Draghi, il Riformista apre sui rapporti fra Movimento 5 Stelle e sindacati, e i giornali sportivi presentano le partite di Champions League di stasera di Juventus e Milan.