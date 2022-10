Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la guerra fra Russia e Ucraina, con la reazione russa dopo l’attacco di sabato al ponte che collega la Crimea alla Russia, e il videomessaggio di Giorgia Meloni alla manifestazione elettorale del partito di estrema destra spagnolo Vox. Il Giornale intervista il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, la Verità si occupa degli aumenti delle tariffe energetiche, Domani apre sui casi di pedofilia nella Chiesa italiana, mentre i giornali sportivi commentano i risultati della domenica calcistica in Serie A, con la vittoria del Napoli che rimane da solo in testa alla classifica.