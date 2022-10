È morto a 75 anni il filosofo e sociologo francese Bruno Latour

Domenica è morto a Parigi il filosofo e sociologo francese Bruno Latour, considerato tra i più importanti intellettuali francesi. Aveva 75 anni ed era malato da tempo. Latour era nato a Beaune, in Borgogna, il 22 giugno del 1947. Da giovane svolse una ricerca etnografica in Costa d’Avorio e negli anni successivi si specializzò nella filosofia della scienza, ma si occupò anche di tecnologia e modernità, diritto e religione. Negli ultimi anni aveva dedicato il suo lavoro all’ecologia e in particolare ai cambiamenti climatici. Nel 2013 aveva vinto il premio Holberg e nel 2021 il premio Kyoto.