Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura delle dichiarazioni in un’intervista della ministra francese per gli affari europei Boone, preoccupata per le posizioni del prossimo governo italiano, e delle reazioni del presidente della Repubblica Mattarella e della probabile prossima presidente del Consiglio Meloni alle sue parole. Repubblica, il Manifesto e Avvenire aprono invece sul premio Nobel per la pace assegnato a attivisti per i diritti umani in Bielorussia, Russia e Ucraina, il Messaggero titola sul rinvio della decisione da parte dell’Unione Europea sul tetto al prezzo di acquisto del gas, e i giornali sportivi presentano la partita di Serie A di oggi pomeriggio fra Milan e Juventus.