In Sicilia si è ribaltato un autobus di linea, forse a causa del maltempo: alcune persone sono rimaste ferite

Venerdì sera in Sicilia si è ribaltato un autobus di linea sulla statale 624 Palermo-Sciacca: diverse persone sono rimaste ferite (non è chiaro quante). L’autobus si è ribaltato in un punto compreso tra Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia, dove nel pomeriggio c’era stato un forte temporale e, sembra, anche una tromba d’aria. Non è chiaro cosa abbia causato l’incidente, che alcuni giornali locali attribuiscono proprio alle conseguenze del maltempo: il Giornale di Sicilia scrive che un tratto di quella statale era stato chiuso perché reso impraticabile da una colata di acqua e fango. Sul luogo dell’incidente sono arrivate tre ambulanze e alcune squadre di Vigili del fuoco, che hanno soccorso i passeggeri feriti e li hanno portati a Sciacca: sembra che nessuno di loro sia in condizioni gravi.