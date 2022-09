Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura degli aumenti delle bollette elettriche da ottobre, che l’Autorità per l’energia prevede siano mediamente del 59% rispetto al trimestre precedente, e degli aiuti economici per 200 miliardi decisi dal governo tedesco per contrastare l’aumento del prezzo del gas, scelta che sembra aver provocato irritazione in alcuni governi europei per la mancanza di un piano comune fra i paesi dell’Unione Europea. Fa eccezione Domani, che si occupa delle difficoltà del Partito Democratico proponendone la chiusura, mentre il Dubbio apre sull’annessione delle regioni occupate dell’Ucraina da parte della Russia che dovrebbe essere annunciata oggi, dopo i referendum farsa organizzati negli scorsi giorni.