È morto a 59 anni Coolio, il rapper di “Gangsta’s Paradise”

È morto a 59 anni il rapper americano Coolio, famoso soprattutto per la canzone del 1995 “Gangsta’s Paradise”, una delle più famose della storia dell’hip hop. TMZ ha scritto che il rapper è stato trovato morto a casa di un amico a Los Angeles mercoledì. Al momento le cause non sono note: secondo quanto detto dal suo manager si sospetta che sia morto per un arresto cardiaco.

Coolio, il cui vero nome era Artis Leon Ivey Jr., era nato il primo agosto del 1963 in Pennsylvania e crebbe a Compton, vicino a Los Angeles. Cominciò a fare rap alla fine degli anni Ottanta e pubblicò il suo primo album, It Takes a Thief, nel 1994. Fu però l’anno successivo che ottenne un successo mondiale grazie a “Gangsta’s Paradise”, cantata assieme al cantante R&B L.V. e poi pubblicata nel suo secondo omonimo album: la canzone fu inclusa nel film Pensieri Pericolosi, che aveva per protagonista Michelle Pfeiffer, e finì al primo posto delle principali classifiche di tutti i generi musicali sia negli Stati Uniti che in gran parte d’Europa (in Italia vendette più di 150mila copie, ottenendo tre dischi di platino). Nel 1996 la canzone fece vincere a Coolio un Grammy per la migliore performance rap solista.

Negli anni successivi Coolio continuò a pubblicare dischi e parallelamente cominciò a dedicarsi alla carriera televisiva. Recitò anche in diversi film, in molti casi interpretando se stesso. Nella sua carriera vendette oltre 17 milioni di dischi, dice il suo sito.

