È morto Bruno Arena, del duo comico dei “Fichi d’India”

È morto a 65 anni il comico e attore italiano Bruno Arena, che insieme a Max Cavallari formava il duo comico dei “Fichi d’India”. Insieme avevano partecipato ad alcune delle più famose trasmissioni comiche della televisione italiana, come Zelig e Colorado, e recitato in diversi film comici, tra cui alcuni dei “cinepanettoni” di maggior successo, come Natale sul Nilo e Natale in India. Negli ultimi anni Arena aveva avuto gravi problemi di salute, aveva dovuto subire diverse operazioni e aveva di fatto interrotto la sua attività da comico.

Arena era nato a Milano e per diverso tempo prima di iniziare la carriera da comico aveva insegnato educazione fisica alle scuole elementari, medie e superiori. Cominciò a fare i suoi primi spettacoli negli anni Ottanta, lavorando come animatore turistico. Nel 1984 ebbe un grave incidente in auto e perse parzialmente la vista da un occhio. Alla fine degli anni Ottanta conobbe Max Cavallari e cominciò a lavorare con lui, decidendo di creare il duo comico dei “Fichi d’India”. Tra gli anni Novanta e i Duemila i due lavorarono in radio come autori e conduttori e in televisione, quasi sempre nelle reti Mediaset, pur continuando a fare anche spettacoli di animazione e cabaret dal vivo.

Divennero molto noti soprattutto dopo una partecipazione al programma di barzellette La sai l’ultima? e negli anni Duemila furono stabilmente nella squadra di comici di Zelig, prima di passare a Colorado tra il 2007 e il 2012 e infine di nuovo a Zelig. Negli anni Duemila parteciparono anche a diversi film comici, uno dei quali ebbe loro due come protagonisti, Amici Ahrarara del 2001, del regista Franco Amurri. I più famosi però sono probabilmente i film comici di Natale in cui recitarono insieme ad altri noti comici italiani, come Massimo Boldi e Christian De Sica. Nel 2002 interpretarono anche il gatto e la volpe in Pinocchio di Roberto Benigni. Dal 2013 Arena aveva smesso di lavorare per i suoi problemi di salute.