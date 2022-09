A due giorni dalle elezioni, le foto in prima pagina dei quotidiani nazionali e di molti locali sono ancora dedicate a Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia che è uscita vincitrice dal voto e che con ogni probabilità sarà la prossima presidente del Consiglio. I titoli però riguardano soprattutto gli sconfitti di questa tornata elettorale: da una parte c’è Enrico Letta, che ha ieri annunciato che non si ricandiderà alla segreteria del Partito Democratico. Dall’altra Matteo Salvini, che Repubblica definisce un “caso” all’interno della coalizione di destra: il risultato deludente della Lega spingerebbe Meloni a non garantirgli una posizione di prima importanza come il ministero dell’Interno, a cui Salvini punta esplicitamente. Sui quotidiani sportivi si parla soprattutto della vittoria dell’Italia in Nations League contro l’Ungheria, che assicura alla Nazionale maschile di calcio la vittoria del girone e la qualificazione alla fase finale del torneo.