“Nostalgia” di Mario Martone è il candidato italiano all’Oscar per il miglior film straniero

Il film di Mario Martone Nostalgia è stato scelto come candidato italiano all’Oscar per il miglior film in lingua straniera. La scelta è stata fatta da una commissione dell’ANICA (l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) composta da giornalisti, produttori, distributori e addetti ai lavori.

Nostalgia è tratto dall’omonimo romanzo di Ermanno Rea e racconta di un uomo che dopo quarant’anni ritorna nel luogo della sua infanzia, il rione Sanità a Napoli. Il protagonista è Pierfrancesco Favino.

Così come in Italia, un processo simile c’è stato in decine di altri paesi, che hanno presentato o presenteranno allo stesso modo un proprio film. Alcuni membri dell’Academy (l’associazione che assegna gli Oscar) sceglieranno in seguito la lista delle cinque nomination finali, che verrà annunciata il 24 gennaio. La cerimonia degli Oscar si terrà invece il 12 marzo 2023.