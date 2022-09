La destra è sopra il 41 per cento, secondo gli exit poll

I primi exit poll diffusi alla chiusura dei seggi delle elezioni politiche, pochi minuti dopo le 23, confermano le previsioni fatte dai sondaggi nelle ultime settimane: Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, risulta quello con più consensi.

Secondo gli exit poll realizzati dal consorzio Opinio per la Rai, Fratelli d’Italia dovrebbe ricevere tra il 22% e il 26% delle preferenze, un risultato che trascina la coalizione della destra. È bene ricordare che gli exit poll sono sondaggi, non proiezioni né risultati reali, e per questo vanno presi con molta cautela. Non sono dati elaborati a partire dai voti scrutinati, ma si basano sulle risposte degli elettori a domande poste all’uscita dai seggi: sono sondaggi, a cui non tutti rispondono.

Ci si potrà fare un’idea più precisa di come siano andate le elezioni politiche con le proiezioni, che indicano una stima del risultato complessivo a partire dai voti già scrutinati. Le prime proiezioni dovrebbero arrivare verso mezzanotte, ma non saranno definitive e quindi avranno comunque margini d’errore.