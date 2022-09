È in corso un grosso incendio nell’azienda di biciclette Bottecchia, in provincia di Venezia

Domenica pomeriggio a Cavarzere, in provincia di Venezia, si è sviluppato un grosso incendio nello stabilimento della Bottecchia, una delle più grosse e famose aziende italiane produttrici di biciclette. Le fiamme hanno provocato una colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza. Al momento le cause dell’incendio non sono note, e non si hanno notizie di persone ferite. Sul posto sono in corso gli interventi dei Vigili del Fuoco.

Dalle 16 i vigili del fuoco stanno operando per un vasto incendio della fabbrica di biciclette “Bottecchia”a Cavarzere. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da vari distaccamenti hanno iniziato le operazioni di spegnimento del capannone di oltre 6000 mq. pic.twitter.com/Wt4k10vpci — CittaMetropolitanaVE (@CMVenezia) September 25, 2022