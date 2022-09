Alle 19 l’affluenza alle elezioni è stata al 51 per cento, inferiore di otto punti percentuali rispetto al 2018

Alle 19 l’affluenza alle elezioni politiche in corso è stata al 51 per cento. È un dato nettamente inferiore rispetto a quello rilevato allo stesso orario alle ultime elezioni politiche del 2018, quando fu del 58 per cento. In quelle elezioni l’affluenza definitiva fu circa del 73 per cento. Le regioni dove l’affluenza è calata meno rispetto alle ultime elezioni sono la Lombardia (meno 4 per cento circa) e soprattutto il Lazio (meno 2 per cento circa). La regione dove è calata di più è la Campania (meno 14 per cento circa). In generale l’affluenza è calata in tutta Italia ma soprattutto nelle regioni del Sud. I seggi sono aperti dalle 7 e lo rimarranno fino alle 23: subito dopo comincerà lo spoglio dei voti.