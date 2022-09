Celebripost

Le occasioni in cui fotografare i volti noti della settimana si possono raggruppare in gran parte con le solite prime di film, la settimana della moda di Milano e i funerali della Regina Elisabetta. La prima del film Amsterdam è stata la più ricca di comparse, con gli attori Margot Robbie, Christian Bale, Drake, Andrea Riseborough e Rami Malek. Poi un po’ di persone che hanno a che fare con i film di James Bond: i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson e l’attore Daniel Craig. Per concludere con il festival del cinema di San Sebastian con Penelope Cruz, Juliette Binoche e Olivia Wilde.