Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: l’annuncio delle autorità dei territori ucraini occupati dai russi di voler indire dei referendum per l’annessione alla Russia, che si dovrebbero tenere fra il 23 e il 27 settembre, e la campagna elettorale per le elezioni politiche di domenica prossima in Italia. Domani apre invece sulle tensioni fra Cina e Stati Uniti su Taiwan, e il Dubbio titola sull’elezione di Silvana Sciarra a presidente della Corte Costituzionale.