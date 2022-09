C’è stato un terremoto di magnitudo 7.6 in Messico: è morta una persona

Lunedì c’è stato un forte terremoto, di magnitudo 7.6, sulla costa occidentale del Messico, nello stato del Michoacán: per ora risulta morta una persona, diversi edifici sono stati danneggiati e ci sono state interruzioni di corrente. Le scosse si sono verificate intorno all’una di pomeriggio locale (le 8 di sera italiane) e sono state sentite anche a Città del Messico, la capitale. Il terremoto si è verificato nello stesso esatto giorno – il 19 settembre – di altri due forti terremoti della storia del Messico: uno nel 1985, in cui morirono migliaia di persone, e uno nel 2017, in cui ne morirono circa 370. Le scosse sono iniziate tra l’altro poco dopo la conclusione delle prove di evacuazione organizzate ogni anno dal governo messicano proprio per prepararsi a eventuali terremoti.