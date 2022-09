I talebani hanno liberato Mark Frerichs, cittadino americano rapito due anni fa in Afghanistan, in cambio della liberazione di un importante narcotrafficante

Lunedì il governo dei talebani ha annunciato di aver liberato Mark Frerichs, un cittadino americano che era stato rapito in Afghanistan nel febbraio del 2020. Frerichs, che è un veterano della Marina statunitense e un ingegnere, viaggiava spesso in Afghanistan per lavoro: al momento del rapimento si trovava nella provincia di Khowst, nel sud-est del paese. Era stato rapito da un gruppo vicino ai talebani, che all’epoca non avevano ancora ripreso il potere in Afghanistan.

La liberazione è stata annunciata dal ministro degli Esteri afghano Amir Khan Muttaqi e confermata da fonti ufficiali del governo statunitense. Frerichs è stato liberato nel corso di uno scambio di prigionieri avvenuto all’aeroporto di Kabul: gli Stati Uniti hanno liberato in cambio Bashir Noorzai, arrestato negli Stati Uniti nel 2005 con l’accusa di essere uno dei principali narcotrafficanti di eroina al mondo, e condannato nel 2009 all’ergastolo.