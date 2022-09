La campagna elettorale per le elezioni politiche di domenica prossima è in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi, con il comizio a Pontida del leader della Lega Matteo Salvini, le accuse di Giorgia Meloni alla ministra dell’Interno Lamorgese per le contestazioni ai comizi di Fratelli d’Italia, e le critiche del segretario del Partito Democratico Letta alle posizioni della destra sui rapporti con l’Unione Europea. La Stampa e il Secolo XIX aprono invece sulla proposta della Commissione Europea di sospendere il trasferimento di alcuni fondi all’Ungheria, Domani indaga sulle accuse al senatore di Azione Matteo Richetti, mentre i giornali sportivi commentano i risultati di ieri in Serie A, con la vittoria del Napoli sul Milan e le sconfitte di Inter e Juventus.