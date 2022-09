La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura alle alluvioni avvenute nella notte tra giovedì e venerdì nelle Marche che hanno causato dieci morti, tre dispersi ed enormi danni alle infrastrutture e alle case. L’altra notizia principale è la conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi, che dopo aver presentato i contenuti del decreto “aiuti ter” approvato ieri dal governo ha escluso nettamente la possibilità di un suo secondo mandato come presidente del Consiglio e non ha risparmiato critiche ai partiti per le loro posizioni sui rapporti con l’Unione Europea e sulla guerra fra Russia e Ucraina. I giornali sportivi presentano la partita di domani sera fra Milan e Napoli, due delle tre squadre in testa alla classifica di Serie A.