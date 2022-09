Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sull’incontro di ieri a Samarcanda, in Uzbekistan, fra il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping, altri si occupano della risoluzione approvata dal Parlamento europeo che critica il governo dell’Ungheria, sulla quale hanno votato contro i parlamentari di Fratelli d’Italia e Lega. Altri ancora aprono sulla campagna elettorale e sulle ipotesi su cosa succederà dopo le elezioni, il Messaggero titola sui possibili contenuti del nuovo decreto di aiuti economici per contrastare la crisi energetica, e il Sole 24 Ore e il Tempo seguono i dati sulla situazione economica dell’Italia.