Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano dell’approvazione al Senato del testo del decreto “aiuti bis”, con l’inserimento di due norme per sbloccare i crediti relativi al superbonus edilizio del 110% e per eliminare il tetto agli stipendi dei funzionari pubblici, altri titolano sulla proposta della Commissione Europea di rendere obbligatoria la riduzione dei consumi energetici. Repubblica e la Stampa aprono sul rapporto inviato dagli Stati Uniti a diversi governi sui finanziamenti russi a partiti esteri, il Manifesto si occupa della morte del regista francese Jean-Luc Godard con il suicidio assistito, e i giornali sportivi commentano la vittoria dell’Inter in Champions League contro il Viktoria Plzen.