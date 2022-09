È morto a 87 anni Ramsey Lewis, pianista jazz che ebbe una grande fama nel pop americano degli anni Sessanta

Ramsey Lewis, pianista jazz che negli anni Sessanta vendette milioni di dischi ed ebbe una notevole fama nella musica pop con la sua versione della canzone rhythm and blues “The In Crowd”, è morto a 87 anni. Nato a Chicago, mise insieme da giovane il Ramsey Lewis Trio, con il quale registrò nel 1965 il suo pezzo più famoso, cantato qualche mese prima da Dobie Gray: finì immediatamente in classifica, cosa rara visto che era interamente strumentale. Seguirono altri singoli di grande successo, come “Hang On Sloopy” e “Wade in the Water”: da lì Lewis diventò assai richiesto negli Stati Uniti e cominciò una lunga carriera che ebbe molte fortune anche fuori dal pubblico del jazz. Dal 1990 Lewis condusse un suo apprezzato programma radiofonico sul jazz, che nel 2006 arrivò anche in televisione.