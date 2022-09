Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano del confronto fra i leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e del Partito Democratico Enrico Letta organizzato dal Corriere della Sera, altri aprono sulle misure allo studio da parte dell’Unione Europea per contrastare gli effetti della crisi energetica. La Stampa, il Sole 24 Ore e Avvenire titolano sull’incontro del Papa in Vaticano con gli imprenditori dell’assemblea di Confindustria, il Manifesto titola sui migranti soccorsi nel Mediterraneo e sbarcati ieri a Pozzallo con sei morti fra i quali tre bambini, Domani, il Dubbio e il Riformista si occupano della vicenda dell’uomo precipitato dalla finestra della sua casa a Roma durante un controllo di polizia, il Giornale intervista il leader della Lega Salvini, e i giornali sportivi seguono ancora le polemiche sul gol di domenica della Juventus contro la Salernitana annullato dal VAR.