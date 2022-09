Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono l’avanzata delle truppe ucraine, che hanno riconquistato parte dei territori che erano stati occupati dalla Russia nel nord-est del paese, la discussione sul nuovo decreto con aiuti economici per famiglie e imprese per contrastare gli aumenti delle tariffe energetiche, le notizie sulla campagna elettorale a due settimane dalle elezioni politiche del 25 settembre, e l’inizio della scuola in diverse regioni. Su tutte le prime pagine ci sono anche molte notizie sportive, con le vittorie della nazionale italiana di pallavolo nei Mondiali, di quella di basket negli ottavi di finale degli Europei, il Gran Premio di Formula 1 di Monza e i risultati della domenica calcistica in Serie A.