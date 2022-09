Nell’incendio a San Giuliano Milanese di mercoledì non si sono sviluppati gas nocivi sopra la soglia di attenzione

Sabato mattina l’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, della Lombardia ha comunicato i risultati delle prime analisi sugli effetti avuti sull’inquinamento dell’aria dal grosso incendio che si era sviluppato mercoledì in uno stabilimento della Nitrolchimica, azienda che si occupa di smaltimento di solventi e rifiuti chimici a San Giuliano Milanese, nella periferia sud di Milano: Arpa ha fatto sapere che a questo stadio delle analisi i valori dei microinquinanti sono nella norma e al di sotto della soglia di attenzione.

Per il campionamento erano stati installati due strumenti: uno in via Silvio Pellico nella frazione di Sesto Ulteriano, e l’altro in via Milano a San Giuliano Milanese. La concentrazione nell’aria di diossine e furani è risultata inferiore alla soglia di attenzione stabilita dalle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per il territorio europeo; quella degli IPA (idrocarburi policiclici aromatici, altra sostanza inquinante) è risultata inferiore al limite di rilevabilità strumentale. Arpa ha fatto comunque sapere che invierà ulteriori aggiornamenti sui risultati delle analisi ancora in corso per la determinazione di altri parametri.