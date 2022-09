Tutti i giornali di oggi dedicano la maggior parte della prima pagina al ricordo della regina Elisabetta II, morta ieri a 96 anni nel castello di Balmoral, in Scozia. Le altre notizie principali sono il mancato accordo fra i paesi dell’Unione Europea sul tetto al prezzo di acquisto del gas dalla Russia, con il rinvio per la decisione al Consiglio europeo del 6 ottobre, la decisione della Banca Centrale Europea di alzare i tassi di interesse dello 0,75%, le ipotesi sul decreto a cui sta lavorando il governo con nuovi aiuti economici per contrastare gli aumenti delle bollette energetiche, e le notizie sulla campagna elettorale.