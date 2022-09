Venerdì ci sarà uno sciopero nazionale dei macchinisti e capitreno di Trenitalia, Italo, Trenord e Trenitalia Tper

Per venerdì 9 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che coinvolgerà macchinisti e capitreno di Trenitalia, Italo, Trenord (il servizio dei treni regionali della Lombardia) e Trenitalia Tper (il servizio dei treni regionali dell’Emilia-Romagna): durerà dalle 9 alle 17. In questa fascia oraria potrebbe quindi non essere del tutto garantito il normale funzionamento dei trasporti ferroviari.

Lo sciopero è stato indetto dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa per protestare, dicono, contro la mancanza di azioni intraprese per tutelare il personale dalle aggressioni sui treni. In particolare, le organizzazioni sindacali chiedono alle aziende ferroviarie un aumento delle risorse a sostegno del personale che si relaziona col pubblico e, a livello legislativo, l’introduzione di misure per contrastare la violenza sui mezzi pubblici.

Sui siti delle varie compagnie è possibile trovare i treni il cui funzionamento è comunque garantito: qui quelli di Trenitalia, di Italo e di Trenord.