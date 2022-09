Un uomo ha ucciso 4 persone a colpi d’arma da fuoco in varie zone di Memphis, negli Stati Uniti

Tra mercoledì e giovedì a Memphis, negli Stati Uniti, un uomo ha ucciso 4 persone e ne ha ferite tre in diverse zone della città. L’uomo, un diciannovenne di nome Ezekiel Kelly, è stato fermato dalla polizia dopo molte ore di ricerche: la prima uccisione era avvenuta nelle prime ore di mercoledì mattina, quando Kelly aveva sparato a un uomo nel suo viale di casa. Si ipotizza che la causa fosse una lite per una questione di scommesse, ma non ci sono informazioni certe.

La seconda uccisione è avvenuta molte ore più tardi, verso le 16 locali (le 23 di mercoledì in Italia), presso una pompa di benzina. A quel punto Kelly ha iniziato a scappare in auto e a sparare a caso in diverse zone della città, trasmettendo anche alcuni video in diretta su Facebook. La polizia di Memphis aveva diffuso un’allerta a tutta la cittadinanza, dicendo di evitare di circolare in alcune zone a causa del pericolo di incontrare Kelly. L’arresto è avvenuto dopo un inseguimento, verso le 21.30 locali.