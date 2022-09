Quasi tutti i giornali di oggi titolano in apertura sul piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, presentato ieri dal ministro della Transizione ecologica Cingolani, che prevede una riduzione dei consumi compresa fra il 10 e il 15% per quest’inverno per contrastare gli effetti dell’aumento del prezzo del gas. Repubblica apre invece sull’intervento in una riunione con i candidati del segretario del Partito Democratico Letta, preoccupato per un eventuale successo della destra che le faccia raggiungere i due terzi dei seggi in Parlamento, mentre Domani si occupa delle regole per la riapertura delle scuole, e i giornali sportivi commentano i risultati della prima giornata di Champions League, con la sconfitta della Juventus contro il Paris Saint-Germain e il pareggio fra Milan e Salisburgo.