Gustavo Arnal, il capo finanziario della catena di negozi statunitense Bed Bath & Beyond, si è ucciso a New York

Venerdì Gustavo Arnal, il capo finanziario della catena di negozi statunitense Bed Bath & Beyond, che vende articoli per la casa, si è ucciso a New York. Arnal aveva 52 anni e lavorava a Bed Bath & Beyond da circa due anni, dopo essere stato a lungo dirigente in altre aziende nel settore dei prodotti di consumo. Nei giorni prima di morire aveva dato indicazioni agli investitori sui piani futuri della società, che comprendevano l’intenzione di raccogliere nuovi fondi, la chiusura di un quinto dei negozi e il licenziamento di diversi dipendenti.

L’azienda sta affrontando un periodo di difficoltà economiche dovute principalmente a un calo delle vendite, e sta subendo grossi cambiamenti: a giugno l’ex amministratore delegato Mark Tritton aveva lasciato il suo ruolo e non è ancora stato sostituito in modo permanente. Era stato Tritton a inserire Arnal nel gruppo dirigenziale di Bed Bath & Beyond: dopo che Tritton se ne era andato, Arnal era stato uno dei pochi importanti dirigenti a rimanere nell’azienda.

***

Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 10 alle 24.

Puoi anche chiamare l’associazione Samaritans al numero 06 77208977, tutti i giorni dalle 13 alle 22.