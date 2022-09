Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano del confronto fra i leader dei partiti in vista delle elezioni politiche del 25 settembre che si è svolto ieri al Forum Ambrosetti di Cernobbio, durante il quale il leader della Lega Salvini ha criticato le sanzioni contro la Russia, altri titolano sulle minacce di ritorsioni russe verso i paesi che potrebbero decidere nuove misure per contrastare l’aumento del prezzo del gas. Il Giorno apre invece sulla mancanza dei professori in vista della riapertura della scuola.