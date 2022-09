Francesco Bagnaia della Ducati ha vinto il Gran Premio di San Marino di MotoGP

Il pilota italiano Francesco Bagnaia, della Ducati ufficiale, ha vinto il Gran Premio di San Marino di MotoGP che si è tenuto sul circuito di Misano Adriatico, in Italia. Bagnaia è arrivato davanti all’italiano Enea Bastianini (Gresini Racing, squadra che utilizza moto Ducati) e allo spagnolo Maverick, della Aprilia. Per Bagnaia è la quinta vittoria in questa edizione del Motomondiale, la quarta consecutiva e il decimo podio. Il francese Fabio Quartararo (Yamaha) è arrivato quinto ma rimane primo nella classifica generale con 211 punti, mentre dopo la vittoria di oggi Bagnaia passa al secondo posto con 181 punti. Alla fine del Mondiale mancano sei gare.