Diversi quotidiani nazionali stamattina aprono sul nuovo record raggiunto dal prezzo del gas, e sui pericoli che potrebbe comportare per molte aziende che fanno fatica a sostenerne i costi. Alcuni commentano la campagna di comunicazione lanciata dal Partito Democratico in vista delle elezioni. Repubblica invece apre con un’inchiesta realizzata con diversi altri giornali internazionali sulla presenza di spie russe nella NATO e in Italia. I giornali sportivi parlano ampiamente dei sorteggi dei gironi della prossima Champions League avvenuti ieri a Istanbul e soprattutto delle avversarie delle italiane, oltre che della giornata di Serie A che inizierà domani.