Raffaele La Regina, segretario del PD in Basilicata, ha ritirato la sua candidatura alle prossime elezioni per via delle sue frasi contro Israele

Raffaele La Regina, segretario del PD in Basilicata, ha ritirato la sua candidatura da capolista alle prossime elezioni per via delle frasi contro Israele che aveva scritto in passato su Facebook e Twitter e che sono state trovate dai giornali dopo la notizia della sua candidatura. La Regina, da capolista di un listino proporzionale, sarebbe stato ragionevolmente certo di essere eletto. I giornali scrivono che il suo posto dovrebbe essere preso da Vincenzo Amendola, attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

Quando si ha 20 anni si esprimono e si pensano molte cose. Poi si cresce, si studia, si cambia idea. Rinuncio alla mia candidatura perché il Pd viene prima di tutto e perchè questa campagna elettorale è troppo importante per essere inquinata in questo modo. — Raffaele La Regina (@RaffaeleLaRegin) August 20, 2022