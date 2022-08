È morto a 62 anni Niccolò Ghedini, storico avvocato di Silvio Berlusconi

È morto a 62 anni Niccolò Ghedini, noto soprattutto per essere stato per molti anni l’avvocato personale dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Nato a Padova nel 1959, iniziò la carriera da avvocato nello studio del padre Giuseppe, in cui successivamente entrò anche l’avvocato Piero Longo. Insieme a Longo, Ghedini curò per molti anni la difesa di Berlusconi in tutti i principali procedimenti giudiziari in cui l’ex presidente del Consiglio è stato coinvolto.

In gioventù Ghedini si occupò di politica militando nel Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano, per poi passare al Partito Liberale Italiano. Negli anni Novanta, quando divenne avvocato di Berlusconi, entrò in Forza Italia, con cui venne eletto deputato per la prima volta nel 2006. Fu poi di nuovo eletto in tutte le successive legislature, fino a quella appena conclusa, in cui era senatore.