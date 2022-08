Sulle prime pagine di oggi troverete con una certa ricorrenza la frase “la carica dei 101”, con riferimento ai 101 simboli elettorali che sono stati presentati al ministero dell’Interno per le elezioni del 25 settembre. Ora, come raccontano alcuni giornali, per molti partiti il problema sarà quello di scegliere i candidati da presentare nei diversi collegi. Infine, sulle prime pagine, si parla della prima giornata di Serie A, cominciata sabato e che finirà lunedì sera.