Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono due: l’aggressione allo scrittore Salman Rushdie, che è stato accoltellato ieri subito prima di una conferenza che doveva tenere nello stato di New York e è ricoverato in gravi condizioni, e le polemiche sulle dichiarazioni sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che in un’intervista ha detto che in caso di approvazione del presidenzialismo nella nuova legislatura Mattarella dovrebbe dimettersi. Il Fatto attacca invece il centrodestra per l’ipotesi di candidare alla presidenza della regione Sicilia l’ex presidente del Senato Schifani, mentre i giornali sportivi presentano il campionato di calcio di Serie A maschile che inizia oggi.