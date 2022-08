Tutti i giornali di oggi seguono in apertura le notizie sulla campagna elettorale per le prossime elezioni politiche, con le ipotesi su un accordo di centro fra Azione e Italia Viva dopo la decisione di Calenda di lasciare la coalizione di centrosinistra, le proposte della destra di riduzione delle tasse, e i possibili candidati del Movimento 5 Stelle. Il Sole 24 Ore si occupa invece della mancanza di decreti attuativi per il PNRR e le riforme per la caduta del governo Draghi, mentre Avvenire titola sulla tregua raggiunta fra Israele e palestinesi dopo i bombardamenti dei giorni scorsi.