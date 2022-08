L’annuncio di Carlo Calenda, leader di Azione, durante una trasmissione televisiva di voler far uscire il suo partito dall’alleanza elettorale di centrosinistra a cui aveva aderito pochi giorni fa è la notizia in apertura su tutti i giornali di oggi: Calenda ha motivato la sua decisione con l’inclusione nella coalizione di Sinistra Italiana, Verdi e ex esponenti del Movimento 5 Stelle, e secondo i giornali potrebbe formare adesso un’alleanza di centro con Italia Viva. L’unica eccezione è la Verità, che continua la sua campagna contro il vaccino per il coronavirus, mentre i giornali sportivi commentano lo stato di salute delle principali squadre di Serie A a una settimana dall’inizio del campionato.