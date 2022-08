Il pilota della Ducati Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio di Silverstone di MotoGP

Il pilota italiano della Ducati Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio di Silverstone di MotoGP, che si è corso domenica sul famoso circuito in Inghilterra. Bagnaia è arrivato davanti allo spagnolo Maverick Viñales, sulla Aprilia, e all’australiano Jack Miller, sulla Ducati. Per Bagnaia quella di oggi è stata la quarta vittoria in questo Mondiale: ora è terzo nella classifica generale con 131 punti (49 in meno del francese Fabio Quartararo, primo in classifica).