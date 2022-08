L’accordo raggiunto fra il Partito Democratico e Azione dopo diversi giorni di trattative per presentarsi insieme alle elezioni politiche del 25 settembre è la notizia in apertura su tutti i giornali di oggi: i due punti dell’intesa riguardano il programma di un eventuale governo di centrosinistra dopo le elezioni, e la quota di spartizione dei candidati nei collegi uninominali fra i due partiti. L’altra notizia principale, sulla quale apre Avvenire, è l’arrivo della speaker della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taiwan, e la minaccia di ritorsioni da parte della Cina, che considera Taiwan parte del proprio territorio e ha annunciato per reazione l’avvio di esercitazioni militari nei pressi dell’isola.