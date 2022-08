C’è stato un incendio negli studi cinematografici di Cinecittà

Lunedì, poco prima delle 16, si è sviluppato un incendio negli studi cinematografici di Cinecittà, nella parte sud-est di Roma. Le fiamme hanno provocato una colonna di fumo visibile anche ad alcuni chilometri di distanza e, stando a diversi testimoni intervistati dai giornali locali, hanno generato anche una serie di piccole esplosioni. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, che sono riuscite a contenere l’incendio, le cui cause non sono ancora note. Al momento non risultano persone ferite o intossicate.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate dal set della “Firenze del Rinascimento”, uno dei set permanenti di Cinecittà. I vigili del fuoco hanno fatto sapere che buona parte della scenografia è andata distrutta.

🔴 #Roma, è in corso un #incendio a #Cinecittà Studios che sta interessando una scenografia: gran parte della ricostruzione in cartapesta è andata distrutta. Fiamme circoscritte e controllate dai #vigilidelfuoco che operano con 3 squadre. In diminuzione i fumi [#1agosto 16:45] pic.twitter.com/i9SBQUcXIQ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 1, 2022