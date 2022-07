Celebripost

Giovedì a Los Angeles c’è stata la prima di House of the Dragon, l’attesa serie tv ambientata due secoli prima degli eventi di Game of Thrones, che si potrà vedere dal 22 agosto: parla di una guerra civile interna alla famiglia Targaryen, quella dei draghi, e tra le persone fotografate ci sono alcuni dei protagonisti, come Emma D’Arcy che interpreta Rhaenyra Targaryen, Matt Smith (Daemon Targaryen) e Emily Carey (Alicent Hightower). L’elenco delle altre facce conosciute dei giorni scorsi includono Ashton Kutcher e Finneas O’Connell alla prima di Vengeance, e Colin Farrell, Viggo Mortensen e Joel Edgerton a quella di Thirteen Lives. Poi Donald Trump a un torneo di golf, Matthew McConaughey al Gran Premio di Francia di Formula 1, Papa Francesco con un copricapo tradizionale di un popolo indigeno e Reese Witherspoon, Olivia Rodrigo e Laura Linney.