Il pilota Sebastian Vettel ha detto che si ritirerà dalla Formula 1 alla fine di questa stagione

Il pilota tedesco di Formula 1 Sebastian Vettel ha annunciato che si ritirerà alla fine della stagione in corso. Vettel è considerato uno dei piloti più forti della storia della Formula 1 ed è stato uno dei più vincenti di sempre: terzo per numero di vittorie (55) dopo Michael Schumacher e Lewis Hamilton.

Vettel ha 35 anni e attualmente corre per la scuderia britannica Aston Martin. Iniziò la carriera da pilota in Formula 1 nel 2007 con la BMW Sauber, poi passò per qualche anno alla Toro Rosso e dal 2009 al 2014 alla Red Bull, dove ebbe il proprio periodo di maggiore successo: nel 2010 divenne a 23 anni il più giovane pilota di Formula 1 a vincere un campionato mondiale e poi vinse anche i tre successivi. Dal 2015 al 2020 era stato per sei stagioni alla Ferrari, prima di passare all’Aston Martin.