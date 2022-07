Sono sempre le notizie sulla campagna elettorale per le prossime elezioni politiche a occupare l’apertura di quasi tutti i giornali di oggi, che per la maggior parte titolano sulla richiesta di Giorgia Meloni agli alleati del centrodestra di definire le modalità di scelta del candidato a presidente del Consiglio prima del voto; l’altro tema è la ricerca di alleanze nel centrosinistra per formare una coalizione più ampia. Avvenire e l’Osservatore Romano si occupano invece del viaggio in Canada di Papa Francesco, che ha chiesto perdono ai nativi canadesi per le persecuzioni, mentre il Giorno ipotizza quelli che dovrebbero essere i contenuti del nuovo “decreto aiuti” allo studio da parte del governo.