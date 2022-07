È morto l’attore Paul Sorvino: aveva interpretato il ruolo di Paulie Cicero nel film “Quei bravi ragazzi”

È morto l’attore Paul Sorvino che, tra le altre cose, aveva interpretato il ruolo di Paulie Cicero nel film Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese. Aveva 83 anni e l’annuncio della morte, per cause naturali, è stato dato dalla moglie. Sorvino era nato a New York nel 1939, si era diplomato in arte drammatica e nel 1964 aveva debuttato in un musical a Broadway. Negli anni Settanta aveva cominciato a lavorare al cinema: oltre al suo ruolo in Quei bravi ragazzi aveva recitato nei film Dick Tracy e Reds di Warren Beatty e aveva impersonato Henry Kissinger in Gli intrighi del potere – Nixon di Oliver Stone. All’inizio degli anni Novanta aveva interpretato il sergente Phil Cerreta nella serie televisiva Law & Order.