Sabato pomeriggio c’è stato un incidente fra due barche al largo dell’Argentario, in provincia di Grosseto: una persona è morta e una è dispersa

Sabato pomeriggio c’è stato un incidente fra due barche al largo dell’Argentario, in provincia di Grosseto: una persona è morta e un’altra è dispersa. L’incidente è avvenuto fra una barca a vela con a bordo sei persone e un piccolo yacht in cui si trovavano quattro turisti danesi. La persona morta è un uomo di 59 anni che si trovava a bordo della barca a vela, quella dispersa è una donna, moglie di un altro passeggero. Nell’incidente sono rimaste ferite altre tre persone a bordo della barca a vela. Nessuna di loro è in gravi condizioni. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita.