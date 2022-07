La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura dell’inizio della campagna elettorale in vista delle elezioni politiche che si terranno il prossimo 25 settembre, che parte con dei grandi classici: le promesse elettorali di Silvio Berlusconi, la leadership del centrodestra, e la ricerca di alleanze fra i partiti del centrosinistra. Repubblica e Avvenire aprono invece sull’accordo fra Russia e Ucraina per sbloccare le esportazioni di grano ucraino, raggiunto grazie alla mediazione di Turchia e ONU, il Messaggero titola sul nuovo decreto allo studio contenente aiuti economici per famiglie e imprese, e il Manifesto segue le notizie sulla crisi climatica, con gli effetti delle temperature elevate registrate in questo periodo.