Celebripost

Iniziamo dicendo che tra le persone che valeva la pena fotografare questa settimana c’è Brad Pitt: è possibile che le sue foto in cui indossa una gonna alla prima di Bullet Train a Berlino le abbiate già viste da qualche parte, ma non inserirne una anche qui sarebbe stato un po’ come perdersi la cosa più vista della settimana. Gli altri personaggi famosi a completare la gallery sono Bryan Cranston e i suoi capelli, Alexandria Ocasio-Cortez fermata dalla polizia durante una protesta a favore del diritto all’aborto, Ana de Armas, Ryan Gosling, Regé-Jean Page e Chris Evans a una prima di The Gray Man – che potete guardare questo weekend su Netflix – e il principe Harry e Meghan Markle alla sede delle Nazioni Unite.